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Эстония инициирует вывод из эксплуатации газопровода, ведущего в Калининградскую область

Эстония инициирует вывод из эксплуатации газопровода, ведущего в Калининградскую область
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Эстония намерена инициировать вывод из эксплуатации резервного газопровода, ведущего в Калининградскую область, пишет газета Eesti Ekspress.

Издание отметило, что ни один из эстонских политиков, занимавшихся управлением этой сферой в последние годы, не был в курсе вопросов, касающихся этого газопровода, который поддерживается Эстонией в рабочем состоянии.

Премьер-министр Кристен Михал после получения соответствующей информации заявил, что намерен инициировать вывод газопровода из эксплуатации и даст указания министру энергетики и окружающей среды Эркки Кельдо договориться с Латвией, на территории которой находится запорный клапан газопровода, о том, чтобы трубопровод больше не открывался для транзита. Если соглашение не будет достигнуто, Михал считает возможным запретить транзит на основании эстонских санкций.

Eesti Ekspress отмечает, что сейчас газ в Калининград по этому трубопроводу не поступает, но у России по-прежнему есть возможность резервировать пропускную способность. Эстония запретила импорт российского газа осенью 2022 года после начала военных действий на Украине.

Две нитки газопровода диаметром 70 сантиметров и протяженностью 22 километра, идущие из России через юго-восток Эстонии в Латвию, а оттуда через Литву в Калининградскую область, принадлежат эстонскому системному оператору Elering. Россия использует газопровод в соответствии с заключенным договором в качестве резервного варианта для снабжения Калининградской области на тот случай, если трубопровод, проходящий напрямую через Литву, или плавучий терминал в Калининграде выйдут из строя.

По данным издания, в июле 2023 года по этому газопроводу было поставлено около половины тераватт-часа российского природного газа, что эквивалентно примерно 15% годового потребления Эстонии. Столько же российского природного газа прошло через Эстонию и осенью 2024 года.

Эстония Украина Латвия Elering Калининградская область Кристен Михал Эркки Кельдо
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