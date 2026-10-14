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Киргизия отказалась принимать от ЕС беженцев из Афганистана и Африки в обмен на рабочие места в Европе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Европейские страны предложили Киргизии принимать мигрантов из Афганистана и государств Африки в обмен на возможность для граждан республики работать в Евросоюзе, сообщил министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев.

"Представители ЕС говорят, что будут принимать наших соотечественников, но мы, как третья страна, должны принять находящихся у них мигрантов из Афганистана и Африки. Мы категорически против", - сказал Кулубаев, выступая на заседании комитета парламента.

"Киргизстанцы могут самостоятельно поехать в Европу и работать там. Целенаправленные переговоры на таких условиях мы вести не будем", - отметил Кулубаев.

Киргизия ЕС Евросоюз Афганистан
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