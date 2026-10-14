Еврокомиссия выделяет 168,2 млн евро на оборонные проекты

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о выделении 168,2 млн евро на наращивание оборонного производства в Европе в рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP).

Как следует из коммюнике ЕК, речь идет о первых восьми проектах инструмента промышленной поддержки ВПК (IRA) по программе EDIP.

"Эти проекты позволят привлечь 1,26 млрд евро промышленных инвестиций для ускорения и расширения производства энергетических компонентов, используемых в ракетах, беспилотниках и боеприпасах", - говорится в документе.

Ожидается, что к 2027 году реализация проектов позволит сократить сроки производства на 90% и обеспечить ежегодный выпуск более 20 тыс. тонн энергетических материалов, 3,5 тыс. силовых установок для беспилотников и ракет, 200 тыс. боевых частей для барражирующих боеприпасов и 60 млн единиц боеприпасов, сообщили в Брюсселе.

"Инвестиции призваны поддержать производство на 17 предприятиях в 14 странах ЕС и Норвегии, а также защитить эти объекты от растущих физических и киберугроз", - пояснили в ЕК.

В коммюнике отмечается, что первый конкурс заявок в рамках механизма IRA, посвященный энергетическим компонентам и объявленный в июне 2026 года, вызвал значительный интерес: компании из 23 стран ЕС и Норвегии подали 83 проектных предложения.

Программа EDIP с общим бюджетом 1,5 млрд евро направлена на укрепление оборонной промышленности Европы. Более 700 млн евро, выделенных для IRA, предназначены для расширения оборонного производства в государствах-членах ЕС, Норвегии и Украине.