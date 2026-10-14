Алиев заявил о выделении за 6 лет $15 млрд на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана из бюджета в 2020-2026 годах выделило 25,5 млрд манатов ($15 млрд по текущему курсу) на восстановление и реконструкцию Карабаха и Восточного Зангезура, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Победа, одержанная Азербайджаном в 44-дневной войне (осенью 2020 года - ИФ), заложила основу нового этапа созидания и развития для Карабаха и Восточного Зангезура. В рамках I Государственной программы по Великому возвращению заново отстраиваются наши города и села, обеспечивается безопасное возвращение соотечественников в родные края. Азербайджан реализует эти работы за счет собственных финансовых возможностей. На сегодняшний день на восстановление и реконструкцию из госбюджета выделено 25,5 млрд манатов", - сказал он в обращении к участникам 6-й Азербайджанской международной выставки "Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха" - Rebuild Garabagh, которая начала работу в Баку.

По его словам, для безопасного возвращения граждан на освобожденных территориях более 300 тысяч гектаров очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов, в 47 населенных пунктов вернулись свыше 40 тысяч человек.

"В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проживают, получают образование и осуществляют деятельность около 100 тысяч человек", - отметил Алиев.

Он подчеркнул, что транспортная инфраструктура, создаваемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, связывает населенные пункты друг с другом, обеспечивая их интеграцию в единое экономическое пространство страны. "Продолжается строительство железных дорог. Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд, являясь важной составной частью Зангезурского коридора, имеет стратегическое значение для расширения международных транспортных и логистических связей Азербайджана", - отметил глава государства.

Президент добавил, что для обеспечения функционирования новых населенных пунктов и производственных объектов создается необходимая энергетическая и водная инфраструктура. В регионе построено одно и восстановлены пять водохранилищ, введены в эксплуатацию 13 подстанций и 38 гидроэлектростанций общей мощностью 307 МВт. Одним из основных направлений развития этой инфраструктуры является превращение Карабаха и Восточного Зангезура в "зону зеленой энергии".

"Главная цель на следующем, втором этапе (2027-2030 годы - ИФ) реализации Государственной программы Великого возвращения - дальнейшее увеличение частных инвестиций, расширение постоянной занятости и экспортно-ориентированного производства на основе созданных возможностей, а также укрепление позиций Карабаха и Восточного Зангезура в качестве нового центра экономического роста страны", - указал Алиев.