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Межправсоглашения по базам РФ в Сирии могут быть подписаны до конца года

Базы будут трансформированы в совместные учебно-логистические центры

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Межправительственные соглашения по российским базам в Сирии, которые станут учебно-логистическими центрами, могут быть подписаны до конца года, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко.

"Я надеюсь, что это произойдет до конца текущего года", - сказал Борисенко в интервью RTVI, отвечая на вопрос о базах в Хмеймиме и Тартусе.

Как отметил замглавы МИД, в августе был подписан промежуточный меморандум о трансформации российских военных объектов в совместные российско-сирийские учебно-логистические центры. "И сейчас идет подготовка уже конкретных межправительственных соглашений по этим объектам, которые окончательно закрепят их будущий статус", - указал он.

"Это будут, как уже сказано, учебно-логистические центры, то есть частично они будут находиться в совместном использовании, в том числе использоваться для обучения сирийских военнослужащих", - пояснил Борисенко.

МИД РФ Сирия Хмеймим Тартус
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