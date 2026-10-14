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Лаос вступает в Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Лаос 14 октября в Баку подписал учредительные документы для вступления в Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), станет 29-ой страной в организации, сообщило министерство иностранных дел Азербайджана.

Окончательное решение о членстве Лаоса планируется утвердить на 7-м саммите СВМДА, который пройдет 15 октября в Баку.

Таким образом, число государств-членов СВМДА достигнет 29.

СВМДА - международный форум, созданный для укрепления сотрудничества, обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии. Основан в 1992 года по инициативе Казахстана. В настоящее время он объединяет 28 государств, на долю которых приходится около 90% территории и населения азиатского континента. Страны-участницы сотрудничают в рамках пять измерений: военно-политическом, экономическом, гуманитарном, экологическом, по вопросу новых вызовов и угроз.

Лаос Азербайджан СВМДА
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