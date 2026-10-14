Туроператоры не фиксируют инцидентов с туристами из РФ на Маврикии на фоне беспорядков

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Обстановка в курортных зонах Маврикия остается спокойной, никаких инцидентов с участием российских туристов не зафиксировано, сообщает в среду Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров и принимающих компаний.

"Мы и наши партнеры постоянно на связи с туристами. Принимающая компания и сами туристы сообщают, что на курортах все тихо, ситуация никак не затрагивает туристов. Во время комендантского часа туристы находятся в отелях, где сохраняется обычный ритм жизни", - рассказал эксперт РСТ, руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин.

Генеральный директор туроператора "Арт-Тур", соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Дмитрий Арутюнов также подтвердил, что партнеры компании не фиксируют беспорядков в туристических районах острова.

По его словам, протесты связаны с внутренними проблемами острова, в том числе перебоями водоснабжения и ростом стоимости жизни. Компания продолжает отслеживать обстановку и оперативно информировать клиентов через турагентов.

Между тем, по данным посольства РФ на Маврикии, решением правительства страны комендантский час продлен и действует с 20:30 14 октября до 05:00 15 октября. Дипломатическое представительство рекомендует находящимся на острове россиянам строго соблюдать установленные ограничения.

По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас на острове могут находиться примерно 1-1,1 тыс. российских туристов. Прямых рейсов между Россией и Маврикием нет.

Как сообщалось, на Маврикии в ночь на 13 октября произошли беспорядки. Протестующие перекрывали дороги и жгли шины в нескольких районах острова после того, как сотрудник полиции выстрелил в 27-летнюю женщину.