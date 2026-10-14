В ЕК объяснили отсрочку контрольных мер по метану

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) переносит на один год проверки импорта ископаемого топлива на предмет выбросов метана не из-за уступок нефтегазовому лобби, а ради энергетической безопасности Европы в условиях нестабильного мирового рынка, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Во-первых, мы не идем на поводу у интересов крупных нефтяных компаний. Важно помнить, что существует множество компаний, готовых соблюдать этот регламент, который уже действует, и многие компании уже приступили к его выполнению. Во-вторых, государства-члены ЕС четко призвали нас рассмотреть возможность снижения нагрузки, с которой в данный момент сталкивается отрасль", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Ее просили подтвердить, что такое уклонение от требований регламента ЕС по метану не просто уступка интересам крупных нефтяных компаний.

"Мы выступаем с этим предложением в ситуации, когда Европейский союз не испытывает проблем с надежностью энергоснабжения, однако мы действуем в условиях крайне нестабильной и непредсказуемой глобальной обстановки, когда невозможно предугадать, что и когда произойдет, например, в Ормузском проливе, через который уже много месяцев затруднены поставки 20% нефти и газа", - продолжила Итконен.

"Мы неоднократно заявляли и подтверждали это на встречах с заинтересованными сторонами в государствах-членах, в рамках координационных рабочих групп по поставкам газа и нефти и т. д.: на данный момент проблем с надежностью энергоснабжения нет, но в любом случае нас ждет очень сложная зима - прежде всего из-за высоких цен и кризиса доступности энергоносителей, а также из-за крайне нестабильной и непредсказуемой ситуации", - добавила представитель ЕК.

Она настаивала на неверности толкования, что это какая-то уступка крупным нефтяным компаниям, так как даже при отсрочке выполнения определенных обязательств на год импортеры все равно должны быть готовы строго выполнять правила к январю 2028 года.

"Мы никому не даем "карт-бланш". Это очень точечная мера. (...) Иными словами, это никак не затрагивает саму цель регламента по метану - задачи, которой мы придерживаемся: сокращение выбросов метана. Речь идет лишь о более гибком подходе к срокам. Мы предоставляем больше времени, но сама цель и задача остаются неизменными", - резюмировала Итконен.

Регламент ЕС по метану (EU Methane Regulation), принятый в 2024 году, - это первый в мире столь жесткий закон, направленный на сокращение выбросов парниковых газов в энергетическом секторе. Его требования распространяются на нефть, природный газ и уголь.

Правила делятся на две части: для компаний внутри Евросоюза и для импортеров.

ЕС пытается заставить мировых поставщиков (из США, стран Персидского залива, Африки и др.) играть по европейским экологическим правилам. От импортеров требуют мониторинга, отчетности и верификации с целью доказать, что иностранные производители нефти и газа измеряют и контролируют свои выбросы метана точно так же строго, как это делается внутри ЕС.

С 1 января 2027 года должно было полностью вступить в силу требование об "эквивалентности контроля", и новые контракты на поставку сырья должны были заключаться только с теми производителями, у которых внедрены стандарты контроля метана, эквивалентные европейским.

Правила также предусматривают независимый аудит и контроль "интенсивности выбросов": компании должны рассчитывать и декларировать, сколько именно метана попало в атмосферу на каждый баррель нефти или кубометр газа в процессе их добычи и транспортировки.