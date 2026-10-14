Politico пишет, что Европа отказывается от создания передовых моделей ИИ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Европе раздаются голоса за новый подход к ИИ: не нужно стремиться владеть самими моделями, а лучше заставить их работать в своих интересах, пишет Politico.

"Пока США и Китай соревнуются в обучении самых совершенных в мире моделей искусственного интеллекта, Европа отходит в сторону. В последние недели европейские политики и руководители технологических компаний сместили фокус внимания, отказавшись от попыток создать собственные передовые модели ИИ - так называемые frontier AI", - говорится в публикации.

По данным издания, стало очевидно, что у Евросоюза нет моделей, способных конкурировать с ведущими американскими или китайскими аналогами, а к эффективности главного европейского претендента - компании Mistral возникли вопросы. На смену прежним амбициям пришел новый принцип: Европе не обязательно владеть самими моделями, если она может эффективно использовать в своей работе, говорится в публикации.

"Попытки создать сейчас конкурентоспособную лабораторию для разработки передовых моделей ИИ кажутся выдачей желаемого за действительное. Я бы предпочел, чтобы мы больше думали о том, как извлечь выгоду из этой технологии, а не о том, как попытаться догнать лидеров", - цитирует Politico генерального директора шведской компании Legora Макса Юнестранда.

Мнение о том, что создание передовых моделей ИИ стало недостижимой задачей для европейских лабораторий, звучит на фоне того, как эти технологии превращаются в важный фактор глобальной безопасности, отмечает Politico. Так, минувшим летом американские лидеры отрасли - компании OpenAI и Anthropic - были вынуждены сообщить об инцидентах, когда ИИ-агенты выходили за рамки тестовой среды, напоминает издание. Это заставило компании замедлить темпы и действовать осторожнее при выпуске новейших моделей, в то время как китайские модели с открытым исходным кодом становятся реальной альтернативой закрытым разработкам из США.

В статье указывается, что для Европы ставка на американские или китайские модели сопряжена с рисками, поскольку ЕС и так уже зависит от обеих стран в вопросах технологий, лежащих в основе ИИ, например, в поставках чипов и облачных сервисах.

Тем не менее европейские лидеры, включая председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, утверждают, что Европе следует сосредоточиться на том, чтобы помочь промышленному сектору и бизнесу извлекать пользу из ИИ. По их мнению, создание собственных технологических лидеров, способных предоставлять такие инструменты, - это разумная стратегия. Она может помочь Европе выиграть следующий этап гонки, пока США сосредоточены на соперничестве с Китаем и стремлении сохранить лидерство.

Однако не все разделяют такой подход. "Идея о том, что Европе следует отказаться от разработки передовых систем ИИ и ограничиться лишь их прикладным использованием - это стратегическая ошибка. Значительная часть ценности достается тому, кто сам создает передовые системы, а не только тем, кто разрабатывает решения на их основе", - приводит Politico слова представителя компании Mistral, ведущего европейского разработчика в сфере передовых технологий ИИ.