Китай вывел на орбиту группу спутников наблюдения за поверхностью Земли

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Китайская ракета "Чжуцюэ-2E Y4" (Zhuque-2E Y4) в среду вывела на орбиту группу из восьми мониторинговых спутников Star Era и двух аппаратов лазерной связи Lanta, сообщил телеканал CGTN.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн вблизи космодрома Цзюцюань на северо-западе в 19:40 по пекинскому времени. Все спутники были успешно выведены на целевые орбиты.

Восемь аппаратов "Синьши" (Star Era) были запущены для пополнения орбитальной группировки, создаваемой в рамках программы "Star Compute" ("Звездные вычисления") коммерческой аэрокосмической компанией Adaspace Technology Co. Ltd. (ADAspace). Целью программы является создание глобальной сети орбитальных вычислительных систем на базе 2800 спутников с искусственным интеллектом. Аппараты смогут отслеживать объекты и явления на поверхности планеты, передавая на наземные станции готовые результаты анализа вместо исходных данных.

Ещё два экспериментальных спутника компании Lanta Intelligence предназначены для создания сети спутникового интернета с использованием лазерной связи между аппаратами. Они продолжат испытания высокоскоростных лазерных терминалов, необходимых для будущей спутниковой группировки "Созвездие Аврора". Ранее на орбиту уже были выведены два таких аппарата.

Двухступенчатая ракета-носитель среднего класса "Чжуцюэ-2E", созданная компанией LandSpace Technology, использует в качестве топлива жидкий кислород и метан. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту высотой 200 км до 6 т полезной нагрузки и 4 т на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км.

Длина ракеты достигает 55,9 м. Ее диаметр составляет 3,35 м, максимальный диаметр обтекателя - 4,2 м, стартовая масса - 267 тонн (без учета полезной нагрузки).