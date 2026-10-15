В CENTCOM заявили об уничтожении судна, занимавшегося разведкой в интересах Ирана

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об уничтожении на минувшей неделе связанного с Ираном судна, которое занималось разведкой и целеуказанием в Оманском заливе.

"Вооруженные силы США 6 октября уничтожили связанное с Ираном судно, которое вело наблюдение за кораблями ВМС США в Оманском заливе и осуществляло целеуказание", - говорится в сообщении.

"Перед уничтожением судна члены экипажа были безопасно эвакуированы. В настоящее время принимаются меры по их репатриации", - заявили американские военные.

К сообщению приложена видеозапись, на которой запечатлен момент нанесения ракетного удара по судну.