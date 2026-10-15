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Спикер парламента Ирана заявил, что военная мощь страны значительно выросла

Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что Иран должен быть готов к войне, даже ведя переговоры с США

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Мощь вооруженных сил Ирана и потенциал страны значительно увеличились за время войны с США и Израилем, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"Мы должны быть достаточно сильны, чтобы США, весь мир и регион поняли: им не удастся достичь своих целей", - сказал он в обращении, посвященному продолжающемуся конфликту с Соединенными Штатами. Его выступление транслировало национальное телевидение.

"Огневая мощь, возможности системы ПВО и наступательный потенциал Ирана значительно возросли в ходе агрессивной войны. Мы должны сражаться изо всех сил, когда того потребует ситуация", - подчеркнул спикер

Он отметил, что цикл, состоящий из войны, переговоров и сдерживания, будет продолжаться до тех пор, пока Иран не станет настолько сильным, что противники даже не будут помышлять о нападении.

"США должны изменить свое поведение и принять законные требования иранского народа. Всякий раз, одерживая военную победу на поле боя, мы должны закреплять ее в политической сфере", - добавил Галибаф.

Спикер парламента Ирана также указал, что страна должна быть готова к войне, даже ведя переговоры с США, главная задача - не допустить повторного американского нападения. При этом он заметил, что подписание соглашения с Вашингтоном не дает никаких гарантий.

"Они нарушают свои обещания, - посетовал Галибаф. - В сложившейся ситуации Иран должен быть готов дать отпор врагу-агрессору, и мы должны проявить подлинное мужество на поле боя. Только так мы сможем обеспечить устойчивое сдерживание".

Хроника 28 февраля – 15 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Мохаммад Багер Галибаф армия США
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