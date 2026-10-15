На саммите Евросоюза обсудят состояние экономики ЕС и Украину

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вопросы экономики, в частности последствия энергетического кризиса, будут центральной темой открывающегося в четверг в Брюсселе двухдневного саммита ЕС; Украина - также приоритетный пункт повестки совещания европейских лидеров.

"В условиях растущей геополитической неопределенности наша следующая встреча будет в значительной степени посвящена вопросам экономики, а также поиску ответов на вызовы, касающиеся конкурентоспособности Европы и доступности товаров и услуг", - говорится в письме-приглашении председателя Европейского совета Антониу Кошты руководителям стран ЕС.

Он сообщил, что в краткосрочной перспективе лидеры должны дать Европейской комиссии "указания относительно адресных и временных мер, призванных смягчить последствия высоких цен на энергоносители для наших граждан и бизнеса, не прекращая при этом реализацию стратегии по снижению зависимости Европы от ископаемого топлива".

Участники саммита рассмотрят совместно с председателем Европейского парламента ход реализации стратегии повышения конкурентоспособности ЕС на 2026-2027 годы.

"Следующая долгосрочная финансовая рамочная программа на 2028-2034 годы служит стратегическим инструментом построения более процветающей, конкурентоспособной и стратегически автономной Европы. Своевременное согласование параметров следующего бюджета ЕС имеет решающее значение для обеспечения предсказуемости и стабильности наших экономик в условиях нестабильного и непредсказуемого мира. Именно этого ожидают от Европейского союза наши фермеры, исследователи, регионы, компании и граждане. В октябре переговоры по долгосрочному бюджету вступают в решающую фазу. Поэтому наша встреча должна приблизить нас к согласованию ключевых элементов, необходимых для достижения окончательной договоренности до конца года", - написал Кошта в своем письме.

Далее он отметил, что "Украина остается одним из главных приоритетов Европейского союза". "Мы вновь подтвердим нашу неизменную поддержку Украины (...), важно будет услышать от президента (Украины Владимира - ИФ) Зеленского информацию об оперативных потребностях страны в преддверии зимы. Мы также оценим прогресс Украины на пути к вступлению в ЕС", - заявил глава Евросовета.

В преддверии саммита западные СМИ со ссылкой на официальных лиц и проекты документов совещания сообщали, что лидеры стран ЕС на предстоящей встрече намерены призвать к усилению давления на Россию. "Речь идет о новых санкциях и мерах, направленных против доходов Москвы от экспорта энергоносителей", - написало, в частности, издание Politico.

Главы государств и правительств стран ЕС подведут итоги работы по повышению оборонной готовности Евросоюза и обсудят "способы поддержания темпов и ускорения этой деятельности, в том числе в части устранения критических пробелов в военном потенциале".

Европейские лидеры проведут "стратегическое обсуждение" вопросов миграции. Кошта призвал их "продолжать укреплять способность ЕС реагировать на кризисы, включая случаи использования миграции в качестве инструмента давления".

Еще одна "стратегическая дискуссия" будет касаться расширения ЕС и проведения реформ. Основой для дебатов послужит сообщение Еврокомиссии "Подготовка к расширенному союзу". В Брюсселе ожидают, что эта дискуссия позволит определить "стратегические ориентиры дальнейших действий"

Внимание будет также уделено текущей работе над договором о вступлении Черногории в ЕС и цели завершить переговоры с ней к концу 2026 года.

Ситуация на Ближнем Востоке в очередной раз включена в повестку европейского саммита. Планируется оценить "последние события в регионе, в том числе их влияние на свободу судоходства как фундаментальный принцип международного права и на безопасность на море".

В документах к заседанию Европейского совета отмечается, что "оба этих аспекта критически важны для глобальных цепочек поставок, особенно в сфере энергетики, а также в отношении удобрений и продовольствия". Кошта объявил, что рассчитывает завершить саммит рабочим обедом в пятницу, 16 октября.