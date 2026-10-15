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Лавров примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг примет участие в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который пройдет в Баку. Об этом сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что на мероприятии будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития СВМДА, в том числе, в рамках более широкого сотрудничества различных организаций на евразийском пространстве.

Участники саммита обсудят международные и региональные проблемы, вопросы содействия малому и среднему предпринимательству и обеспечение международной информационной безопасности.

"Российская сторона намерена привлечь внимание партнёров к вопросам трансформации системы международных отношений под углом становления нового - более справедливого - многополярного миропорядка. Акцентировать неизменную нацеленность России на укрепление позитивной, неидеологизированной кооперации как между странами зоны СВМДА, так и по линии работающих в Евразии многосторонних объединений в интересах формирования единого, бесшовного пространства равноправного и взаимовыгодного сотрудничества", - отметили в МИД в преддверии саммита.

По итогам встречи будет принята декларация. Ожидается, что одним из решений саммита станет присоединение к СВМДА Лаоса в качестве полноформатного члена.

СВМДА - международный форум, созданный для укрепления сотрудничества, обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии. Основан в 1992 года по инициативе Казахстана. В настоящее время он объединяет 28 государств, на долю которых приходится около 90% территории и населения азиатского континента.

Саммиты организуются раз в четыре года.

Сергей Лавров МИД Баку
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