Поиск

Иран пообещал усилить борьбу со Starlink

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Иранские власти пообещали усилить меры против спутникового интернет-сервиса Starlink, принадлежащего Илону Маску, назвав его "орудием войны", которое используется для шпионажа и проведения военных операций против Исламской Республики, передает телеканал Al Jazeera.

Мохаммад Амин Агамири, секретарь Высшего совета Ирана по киберпространству, заявил, что в распоряжении властей имеются системы, способные блокировать соединение со Starlink.

"Это инструмент, используемый противником для управления и координации действий, а также для шпионажа и сбора информации", - подчеркнул он.

Как уточняет телеканал, использование терминалов Starlink или владение оборудованием для системы в Иране может повлечь за собой тюремное заключение сроком от шести месяцев до двух лет, а за ввоз или развертывание терминалов грозит до пяти лет лишения свободы.

В текущем году Иран уже дважды прибегал к длительному отключению интернета. В частности, после начала войны с участием США и Израиля в феврале доступ к сети отсутствовал в течение 88 дней.

Иранские власти также предупредили о возможности введения дополнительных ограничений в случае эскалации конфликта, несмотря на растущую зависимость населения от спутниковой связи как способа обхода государственной цензуры, отмечает телеканал.

Хроника 28 февраля – 15 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп пожелал выздоровления папе римскому

 Трамп пожелал выздоровления папе римскому

ЕС отказался разморозить часть российских активов для возобновления переговоров по Украине

Хуситы утверждают, что подбили над Йеменом саудовский истребитель

Глава ФБР опубликовал в соцсетях пост: "Из России с любовью"

 Глава ФБР опубликовал в соцсетях пост: "Из России с любовью"

Число атакованных в Ормузском проливе судов достигло максимума с начала войны США и Ирана

Axios пишет, что администрация Трампа не связана с замедлением Starlink

Пхеньян провел испытательный пуск стратегических крылатых ракет с подлодки

 Пхеньян провел испытательный пуск стратегических крылатых ракет с подлодки

Два судна затонули в Ормузском проливе менее чем за сутки

 Два судна затонули в Ормузском проливе менее чем за сутки

Politico пишет, что Европа отказывается от создания передовых моделей ИИ

Во Франции с начала протестов пострадали 248 студентов и 937 полицейских

 Во Франции с начала протестов пострадали 248 студентов и 937 полицейских
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3905 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12312 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов