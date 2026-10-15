Иран пообещал усилить борьбу со Starlink

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Иранские власти пообещали усилить меры против спутникового интернет-сервиса Starlink, принадлежащего Илону Маску, назвав его "орудием войны", которое используется для шпионажа и проведения военных операций против Исламской Республики, передает телеканал Al Jazeera.

Мохаммад Амин Агамири, секретарь Высшего совета Ирана по киберпространству, заявил, что в распоряжении властей имеются системы, способные блокировать соединение со Starlink.

"Это инструмент, используемый противником для управления и координации действий, а также для шпионажа и сбора информации", - подчеркнул он.

Как уточняет телеканал, использование терминалов Starlink или владение оборудованием для системы в Иране может повлечь за собой тюремное заключение сроком от шести месяцев до двух лет, а за ввоз или развертывание терминалов грозит до пяти лет лишения свободы.

В текущем году Иран уже дважды прибегал к длительному отключению интернета. В частности, после начала войны с участием США и Израиля в феврале доступ к сети отсутствовал в течение 88 дней.

Иранские власти также предупредили о возможности введения дополнительных ограничений в случае эскалации конфликта, несмотря на растущую зависимость населения от спутниковой связи как способа обхода государственной цензуры, отмечает телеканал.