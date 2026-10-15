Пашинян считает возможным подписать соглашение о мире с Азербайджаном до 2031 г.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности подписания соглашения о мире с Азербайджаном до 2031 года.

"Нашей важнейшей повесткой считаю подписание и ратификацию соглашения о мире с Азербайджаном. Я сам для себя поставил задачу до 2031 года достичь решения этого вопроса", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

"Я вижу эту возможность, в противном случае не сказал бы об этом", - добавил Пашинян.