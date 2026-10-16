Китай готовится ввести новые ограничения на экспорт ИИ-технологий

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Власти Китая рассматривают введение новых ограничений на экспорт ИИ-технологий, стремясь защитить эту стратегически важную отрасль в условиях обостряющейся конкуренции, пишет газета The Wall Street Journal.

Министерство торговли КНР в пятницу опубликовало проект, предусматривающий включение 40 видов технологий в области ИИ, биомедицины и солнечной энергетики в перечень технологий, экспорт которых запрещен или ограничен.

Общественное обсуждение предложенных ограничений продлится до 15 ноября.

Проект охватывает 23 технологии, связанные с большими языковыми моделями (LLM), ИИ-агентами, проектированием чипов и вычислительными кластерами. Предлагаемые ограничения не распространяются на разработки, ставшие общедоступными благодаря научным публикациям или выпуску с открытым исходным кодом.

Пекин вводит временное требование о регистрации экспорта технологий, охватываемых проектом. Оно распространяется на передачу прав собственности, в том числе иностранным организациям, а также предоставление лицензий на их использование за рубежом, и будет действовать до официального вступления проекта изменений в силу.

Представитель Минторга КНР заявил в пятницу, что готовящиеся меры направлены на обеспечение безопасности ИИ-технологий и их контроля.