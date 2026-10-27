Иран предупредил последствиях для судов в Ормузе при нарушении протоколов безопасности

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Командующий центральным штабом иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи предупредил, что любое судно, нарушающее протоколы безопасности Ирана в южных водах, подвергнет себя риску.

"Любое судно, которое попытается отклониться от назначенного маршрута или проигнорировать иранские процедуры по любой причине, подвергнет себя риску и столкнется с серьезными повреждениями", - цитирует Абдоллахи телеканал Press TV.

Он также заявил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сохраняет полный контроль над побережьем Персидского залива, его островами и Ормузским проливом.

"Вооруженные силы поддерживают значительно повышенную готовность по всему Персидскому заливу, его островам, Ормузскому проливу и прибрежным районам Оманского залива", - сказал Абдоллахи.

Иранский командующий отверг заявления официальных лиц США о том, что Ормузский пролив открыт и свободен для судоходства.