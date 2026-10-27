Поиск

Пентагон подтвердил полет бомбардировщика ВВС США в район Северной Европы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress принял участие в совместной с боевыми кораблями и истребителями Британии и Норвегии учебной операции на севере Европы, сообщило Стратегическое командование ВВС США (USSTRATCOM).

По данным командования, полет самолета выполнялся в рамках проходящих ежегодных учений американских стратегических ядерных сил. "В ходе учений Global Thunder 27 бомбардировщик действовал совместно с нашими союзниками, наглядно демонстрируя нашу общую приверженность глобальной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, министерство обороны Великобритании сообщило, что в операции на севере Европы принимали участие британские и норвежские боевые корабли, в том числе авианосец Королевского флота HMS Prince of Wales, а также истребители пятого поколения F-35 этих стран, которые обеспечивали сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H.

О проведении полета американского стратегического бомбардировщика в район Северной Европы стало известно еще в минувшее воскресенье. Как сообщил британский авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA), самолет выполнял беспосадочный полет с континентальной части Соединенных Штатов в район Норвежского моря.

Первоначально в полете должны были принять участие два стратегических бомбардировщика B-52H. Однако вскоре после вылета с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) один из них по непонятной причине вернулся на аэродром.

Второй самолет с позывным "HUSH11" продолжил одиночный полет. В районе над северо-востоком Канады и к югу от Исландии его дозаправляли в воздухе американские самолеты заправщики.

Как сообщало Стратегическое командование ВС США, "в учениях Global Thunder 27 (начавшихся в минувший четверг - ИФ) задействован личный состав всей структуры стратегических сил. Цель учений - повышение готовности ядерных сил, а также обеспечение безопасности, надежности, эффективности и убедительности потенциала стратегического сдерживания".

При этом подчеркивалось, что "данные учения проводятся ежегодно и не являются ответом на действия какого-либо государства, других субъектов или текущие события в мире".

Стратегическому командованию ВС США подчиняются части и соединения стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие (в том числе 46 самолетов B-52H и 19 B-2), 400 межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования Minuteman III, а также 14 стратегических атомных подводных лодок класса Ohio, каждая из которых оснащена 20 баллистическими ракетами Trident II D5.

B-52H Stratofortress ВВС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп назвал Иран ответственным за начало конфликта с США

 Трамп назвал Иран ответственным за начало конфликта с США

Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет

 Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет

ВМС США нарастили группировку вблизи Ирана до более 20 боевых кораблей

Минюст США выдвинул очередные обвинения против экс-директора ФБР

 Минюст США выдвинул очередные обвинения против экс-директора ФБР

Учащиеся во Франции призывают к протестам 31 октября и 5 ноября

 Учащиеся во Франции призывают к протестам 31 октября и 5 ноября

Совет ЕС выделил 4,7 млрд евро на возмещение расходов на военную помощь Украине

Ватикан подтвердил ноябрьский визит папы римского в Уругвай, Аргентину и Перу

 Ватикан подтвердил ноябрьский визит папы римского в Уругвай, Аргентину и Перу

Туроператоры готовы переселить россиян из закрытых пляжных отелей в ОАЭ

 Туроператоры готовы переселить россиян из закрытых пляжных отелей в ОАЭ

На саммите РФ-Африка 22 страны будут представлены главами государств

 На саммите РФ-Африка 22 страны будут представлены главами государств

Путин встретится с президентом Ирана и эмиром Катара "на полях" саммита ФСЭГ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3979 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12587 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 121 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов