Пентагон подтвердил полет бомбардировщика ВВС США в район Северной Европы

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress принял участие в совместной с боевыми кораблями и истребителями Британии и Норвегии учебной операции на севере Европы, сообщило Стратегическое командование ВВС США (USSTRATCOM).

По данным командования, полет самолета выполнялся в рамках проходящих ежегодных учений американских стратегических ядерных сил. "В ходе учений Global Thunder 27 бомбардировщик действовал совместно с нашими союзниками, наглядно демонстрируя нашу общую приверженность глобальной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, министерство обороны Великобритании сообщило, что в операции на севере Европы принимали участие британские и норвежские боевые корабли, в том числе авианосец Королевского флота HMS Prince of Wales, а также истребители пятого поколения F-35 этих стран, которые обеспечивали сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H.

О проведении полета американского стратегического бомбардировщика в район Северной Европы стало известно еще в минувшее воскресенье. Как сообщил британский авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA), самолет выполнял беспосадочный полет с континентальной части Соединенных Штатов в район Норвежского моря.

Первоначально в полете должны были принять участие два стратегических бомбардировщика B-52H. Однако вскоре после вылета с авиабазы Майнот (штат Северная Дакота) один из них по непонятной причине вернулся на аэродром.

Второй самолет с позывным "HUSH11" продолжил одиночный полет. В районе над северо-востоком Канады и к югу от Исландии его дозаправляли в воздухе американские самолеты заправщики.

Как сообщало Стратегическое командование ВС США, "в учениях Global Thunder 27 (начавшихся в минувший четверг - ИФ) задействован личный состав всей структуры стратегических сил. Цель учений - повышение готовности ядерных сил, а также обеспечение безопасности, надежности, эффективности и убедительности потенциала стратегического сдерживания".

При этом подчеркивалось, что "данные учения проводятся ежегодно и не являются ответом на действия какого-либо государства, других субъектов или текущие события в мире".

Стратегическому командованию ВС США подчиняются части и соединения стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие (в том числе 46 самолетов B-52H и 19 B-2), 400 межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования Minuteman III, а также 14 стратегических атомных подводных лодок класса Ohio, каждая из которых оснащена 20 баллистическими ракетами Trident II D5.