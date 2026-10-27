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Истребители ВВС США проводят патрулирование районов Ближнего Востока близ Ирана

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американская боевая авиация осуществляет круглосуточные вылеты для обеспечения постоянного патрулирования в районах Ближнего Востока, следует из данных Центрального командования ВС США (CENTCOM).

В полетах задействованы как истребители, базирующиеся на ближневосточных базах, так и палубная авиация. В выполнении оперативных задач используются все типы боевых самолетов, в том числе истребители пятого поколения F-35, истребители F-16 и F/A-18, а также штурмовики A-10.

При этом самое активное участие в миссиях принимают палубные истребители, базирующиеся на двух американских авианосцах и авианесущем универсальном десантном корабле, которые находятся на боевом дежурстве в Аравийском море к юго-востоку от Ирана.

По данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), в настоящее время вблизи Ирана сосредоточено в общей сложности около 250 американских боевых самолетов. Они размещаются на авиабазах, в частности, в Иордании, Израиле и Саудовской Аравии, а также на трех авианесущих кораблях.

Хроника 28 февраля – 27 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВВС США Иран CENTCOM
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