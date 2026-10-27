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Акции Европы начали неделю в плюсе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли в понедельник.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,77% - до 640,66 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,7%, германский DAX - 0,9%, французский CAC 40 - 0,8%, итальянский FTSE MIB - 1,3%, испанский IBEX 35 - 0,2%.

Поддержку настроениям инвесторов оказало снижение цен на нефть на сообщениях, что посредники из Катара прибыли в Тегеран в рамках усилий, направленных на урегулирование американо-иранского конфликта. Уменьшение стоимости энергоресурсов ослабило опасения относительно ускорения инфляции и масштабов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ключевыми центральными банками.

Как показали опубликованные в понедельник данные, цены производителей в Испании (индекс PPI) в сентябре выросли на максимальные с ноября 2022 года 18,3% в годовом сравнении после подъема на 13,2% в августе, чему способствовал скачок стоимости энергоресурсов на 49,8% (в августе - на 33,3%).

Индексы PPI в Швеции и Финляндии в прошлом месяце повысились на 11,2% и 9,8%, в обоих случаях максимально с января 2023 года. В предыдущем месяце цены шведских производителей выросли на 6,8%, финских - на 7,3%.

Между тем индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемый институтом экономических исследований Ifo, в октябре поднялся до 90,2 пункта, обновив максимум с мая 2023 года.

Внимание рынка на этой неделе будет направлено на заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Ожидается, что оба регулятора оставят основные процентные ставки без изменений в октябре, но продолжат повышать стоимость заимствований в последующие месяцы для обуздания инфляции.

Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings по итогам периодического пересмотра сохранило кредитный рейтинг Франции на уровне "Aa3" с "негативным" прогнозом. Агентство отметило диверсификацию французской экономики и силу государственных институтов, но при этом выразило опасения, что политическая нестабильность затруднит укрепление бюджета.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стала Computacenter, работающей в сфере IT-инфраструктуры - её акции подскочили на 13% после того, как компания улучшила годовой прогноз прибыли.

Цена бумаг биотехнологической компании Genmab выросла на 12% на сообщениях об обнадеживающих результатах испытаний двух ее противораковых препаратов.

Заметный рост продемонстрировали акции автопроизводителей, в том числе Stellantis (+3,8%), Mercedes-Benz (+1,6%), Renault и Ferrari (+1,1%), BMW AG (+0,6%).

Также нарастили капитализацию представители туристической отрасли Air France-KLM (на 3%), International Consolidated Airlines Group (на 4,2%), InterContinental Hotels Group (на 3,8%), Ryanair Holdings (на 2%), Deutsche Lufthansa (на 2,3%).

Увеличилась рыночная стоимость банков UniCredit (+1,9%), Barclays (+2,9%), Commerzbank (+2,5%) и Deutsche Bank (+2,8%).

Самое большое падение в сводном индексе показала французская Gaztransport et Technigaz (-11,7%), занимающаяся разработкой технологий для хранения и транспортировки СПГ. Компания в пятницу представила отчетность за январь-сентябрь, показавшую снижение выручки на 4,9% в годовом сравнении.

Котировки бумаги португальской Galp Energia опустились на 10,8%, несмотря на ее сильную отчетность. Энергетическая компания отчиталась о росте скорректированной чистой прибыли на 68% в третьем квартале, что превзошло ожидания рынка. Давление на акции Galp оказало ее заявление о прекращении переговоров с испанской Moeve относительно слияния подразделений, занимающихся нефтепереработкой и распределением топлива.

Другие представители нефтяного сектора также сократили капитализацию, в том числе Eni (-1,8%), BP Plc (-1,2%), Shell (-0,8%) и Equinor (-0,6%).

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