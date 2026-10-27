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ВВС США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Военно-воздушные силы США заключили с компанией Lockheed Martin контракт на сумму $694 млн, предусматривающий серийное производство и постановку на вооружение гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (Air-Launched Rapid Response Weapon - ARRW).

Разработка гиперзвуковой ракеты с планирующим блоком воздушного базирования AGM-183A ARRW является ключевой программой в сфере создания американского гиперзвукового оружия.

Военные указали, что ARRW позволит оснастить самолеты ВВС США высокоскоростными ударными средствами, способными поражать цели с больших дистанций. При этом бомбардировщики смогут оставаться вне зоны досягаемости противоракетных средств противника.

"Принятие ARRW на вооружение расширяет наши возможности по поражению целей в любой точке земного шара, - отметил начальник штаба ВВС генерал Кен Уилсбах. - Это гиперзвуковое оружие предоставляет объединенным силам гибкий инструмент для быстрого реагирования в условиях высокой интенсивности противодействия со стороны противника".

По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет дальность действия 1 тыс. 600 км. Скорость гиперзвуковой ракеты AGM-183A достигает более 5 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.

Как следует из сообщения, соглашение о начале производства ракет было заключено еще 29 сентября, но впервые об этом объявлено только сейчас.

ВВС США гиперзвуковые ракеты AGM-183A Lockheed Martin контракт
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