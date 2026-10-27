Япония планирует снижать энергозависимость от РФ, но не хочет выходить из сахалинских проектов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство Японии планирует постепенно снижать зависимость от российских источников энергии, включая уголь и нефть, говорится в ежегодном докладе японского министерства иностранных дел о внешней политике и деятельности страны.

"Однако проекты по разработке нефтегазовых месторождений на "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в России являются важными для энергетической безопасности Японии с точки зрения обеспечения стабильных поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и правительство намерено сохранить свои интересы в этих проектах", - отмечается в документе.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа. Пика добычи нефти на "Сахалине-1" консорциум достиг в 2019 году (12,96 млн тонн в год), после чего показатели стали снижаться. В 2020 году было добыто 12,44 млн тонн, в 2021 году – 11,3 млн тонн. Точные данные об объемах добычи нефти на проекте в 2022-2025 годах не публиковались. ООО "Сахалин-1" является оператором проекта с октября 2022 года, когда президент РФ подписал указ о переходе соответствующих полномочий от Exxon Neftegas Ltd. Российское ООО находится под управлением АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Этой "дочке" "Роснефти" в новом операторе полагается 11,5% (пропорционально доле в СРП), еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе дали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь, Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность – 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность и в 2025 году на нем было произведено 10,3 млн тонн. Оператор проекта – ООО "Сахалинская энергия", совладельцами которого являются "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi.