Поиск

Япония планирует снижать энергозависимость от РФ, но не хочет выходить из сахалинских проектов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство Японии планирует постепенно снижать зависимость от российских источников энергии, включая уголь и нефть, говорится в ежегодном докладе японского министерства иностранных дел о внешней политике и деятельности страны.

"Однако проекты по разработке нефтегазовых месторождений на "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в России являются важными для энергетической безопасности Японии с точки зрения обеспечения стабильных поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и правительство намерено сохранить свои интересы в этих проектах", - отмечается в документе.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа. Пика добычи нефти на "Сахалине-1" консорциум достиг в 2019 году (12,96 млн тонн в год), после чего показатели стали снижаться. В 2020 году было добыто 12,44 млн тонн, в 2021 году – 11,3 млн тонн. Точные данные об объемах добычи нефти на проекте в 2022-2025 годах не публиковались. ООО "Сахалин-1" является оператором проекта с октября 2022 года, когда президент РФ подписал указ о переходе соответствующих полномочий от Exxon Neftegas Ltd. Российское ООО находится под управлением АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Этой "дочке" "Роснефти" в новом операторе полагается 11,5% (пропорционально доле в СРП), еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Свое согласие на получение пропорциональной доли в новом операторе дали японская SODECO (30%) и индийская ONGC (20%). В свою очередь, Exxon Mobil (30%) заявила о прекращении участия в СРП-проекте и своем полном выходе из России.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность – 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность и в 2025 году на нем было произведено 10,3 млн тонн. Оператор проекта – ООО "Сахалинская энергия", совладельцами которого являются "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi.

Япония Сахалин-1 Сахалин-2 ООО "Сахалин-1" ООО "Сахалинская энергия" Mitsui Mitsubishi
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Израиле начались парламентские выборы

 В Израиле начались парламентские выборы

Brent подешевела до $114,61 за баррель

Саудовская аравия сбила три ракеты и четыре БПЛА, запущенные хуситами

Что случилось этой ночью: вторник, 27 октября

Фондовые индексы США выросли вслед за акциями ИИ-компаний

 Фондовые индексы США выросли вслед за акциями ИИ-компаний

Трамп назвал Иран ответственным за начало конфликта с США

 Трамп назвал Иран ответственным за начало конфликта с США

Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет

 Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет

ВМС США нарастили группировку вблизи Ирана до более 20 боевых кораблей

Минюст США выдвинул очередные обвинения против экс-директора ФБР

 Минюст США выдвинул очередные обвинения против экс-директора ФБР

Учащиеся во Франции призывают к протестам 31 октября и 5 ноября

 Учащиеся во Франции призывают к протестам 31 октября и 5 ноября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12597 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3981 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов