В Киргизии области и районы заменят на округа

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Киргизии на втором этапе административно-территориальной реформы планируют упразднить существующие области и районы и вместо них создать более 20 аймаков (округов), сообщил директор Госагентства по делам местного самоуправления Элчибек Жантаев агентству "Кабар".

Реформа предусматривает ликвидацию дублирующих органов управления и укрупнение административно-территориальных единиц.

"Появятся аймаки (округа), которые больше района, но меньше области. Теперь будет не 40 районов, а более 20 округов. К примеру, Иссык-Кульская область делится на юг и север. В Джалал-Абадской и Ошской областях есть мелкие районы, но рядом крупные потенциальные. На основе этих принципов районы укрупняются", - сказал Жантаев.

В рамках реформы власти намерены пересмотреть существующее административно-территориальное деление страны и объединить ряд районов в более крупные единицы управления.

Административно-территориальная реформа в Киргизии началась в 2023 году с целью укрупнения сельских округов. В результате количество округов сократилось с 452 до 231, а число городов увеличилось с 32 до 33. Территории 14 городов были расширены за счёт присоединения соседних населённых пунктов.