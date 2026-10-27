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Toyota отзовет более 228 тыс. машин на американском рынке

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor Co. отзывает 228,367 тыс. автомобилей в США, поскольку спинки сидений в них могут не удерживаться в зафиксированном положении в случае аварии, сообщается на сайте американского Национального управления по безопасности дорожного движения (NHTSA).

Кампания затрагивает некоторые модели Toyota Sienna Hybrid, выпущенные в период с 2022 года по 2026 год.

При определенных лобовых столкновениях сила удара может привести к тому, что спинка сиденья в этих машинах выйдет из зафиксированного положения. В результате она не сможет должным образом удерживать пассажиров, что повышает риск получения травм.

В зависимости от комплектации автомобиля дилеры бесплатно обновят программное обеспечение или заменят спинки сидений.

Toyota США
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