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Дрон атаковал электроподстанцию возле Хартума

В городе перебои с электроснабжением

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Суданская столица Хартум столкнулась с перебоями с электроснабжением после удара беспилотника по электроподстанции в соседнем городе Омдурман, сообщает Anadolu.

Источники агентства сообщили, что атака произошла рано утром, после чего в значительной части Хартума пропал свет. Также в соцсетях появились видеозаписи, на которых видно как над объектом энергетики, расположенном на северо-западе Омдурмана, поднимается дым.

Чиновники пока официально не называли предполагаемых виновных или оценку нанесенного ущерба.

Во данным западных СМИ, после того как военные выбили Силы быстрого реагирования (СБР) из Хартума в 2025 году, в столицу вернулись примерно три миллиона человека. Однако электро- и водоснабжение остаются ненадежными, поставки продовольствия - нестабильными, в городе еще не обезвредили все неразорвавшиеся боеприпасы.

Накануне государственная энергетическая компания Судана обвинила СБР в скоординированных атаках при помощи БПЛА сразу пяти электростанций на юго-востоке страны. В результате налета блэкаут произошел в четырех суданских провинциях - Сеннар, Гедареф, Белый Нил и Эль-Гезира; возникла угроза устойчивости общенациональной энергосистеме.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тысяч человек. Более 14 млн человек покинули свои дома. Военные сейчас контролируют север и восток Судана, включая Хартум; СБР - юг страны и регион Дарфур.

Ранее стороны конфликта нарастили применение дронов. Так, вооруженные силы Судана атакуют ими город Ньяла (провинция Южный Дарфур), где располагается самопровозглашенная администрация СБР. В свою очередь СБР наносили в октябре удары БПЛА по аэропорту Хартума.

Судан Хартум СБР Дарфур Омдурман
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