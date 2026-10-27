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Латвия продлила запрет нерегулярного автобусного сообщения с РФ и Белоруссией

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство Латвии на год продлило запрет на нерегулярные международные пассажирские автобусные перевозки в Белоруссию и Россию, сообщил во вторник портал Lrytas.

"Правительство продлевает запрет с 1 ноября 2026 года по 31 октября 2027 года. Запрет распространяется на всех перевозчиков, независимо от страны, в которой перевозчик или транспортное средство зарегистрированы", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает портал, "уже подготовлены поправки к закону о дорожном транспорте, согласно которым с 10 января 2027 года будут запрещены регулярные международные пассажирские перевозки автобусами в Россию и Беларусь, а также международные транзитные перевозки в эти страны через территорию Латвии".

Запрет на международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами с пересечением латвийско-белорусской и латвийско-российской границы в пунктах пропуска Патерниеки, Гребнева и Терехово был введен решением латвийского правительства с 1 ноября 2025 года. Изначально был установлен срок его действия по 31 октября 2026 года.

В Минсообщения Латвии, обосновывая введение запрета, отмечали, что число таких перевозок значительно выросло на фоне призыва латвийских властей ограничить поездки в Россию и Белоруссию.

Латвия Белоруссия
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