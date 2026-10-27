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Apple Pay и Google Pay начали работать в Узбекистане

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сервисы бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay стали доступны в Узбекистане, сообщила во вторник руководитель администрации президента республики Саида Мирзиёева.

"Я рада поделиться хорошей новостью: сегодня в Узбекистане наконец заработали Apple Pay и Google Pay", - написала Мирзиёева в своем телеграм-канале.

Сервисы позволяют оплачивать покупки с помощью смартфонов и умных часов без использования физических банковских карт.

Ранее представитель Google Cloud Марцин Красуски объявил о запуске Google Pay в Узбекистане на мероприятии, посвященном цифровым технологиям, в Самарканде. Оно прошло в рамках встреч стран Центральной Азии и США в формате C5+1.

По сообщению комитета по туризму Узбекистана, внедрение платежных сервисов призвано, в частности, упростить безналичные расчеты для иностранных туристов, которые смогут пользоваться привычными способами оплаты во время пребывания в стране.

Apple Pay Google Pay Узбекистан
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