Поиск

Рекордное число избирателей принимает участие в парламентских выборах в Израиле

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Явка на выборах в Кнессет (парламент Израиля) на 10:00 местного времени (11:00 по Москве) составила рекордные с 1981 года 16,7%, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на данные избиркома страны.

По данным комиссии, на избирательные участки к этому времени пришли около 1,2 млн человек.

Издание отмечает, что уже проголосовали председатель оппозиционной центристской партии "Яшар" Гади Айзенкот, лидер демократов Яир Голан, председатель ультраправой партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир и лидер левой несионистской партии "Хадаш" Юсеф Джабарин.

Во вторник в Израиле проходят выборы в Кнессет. Участки открылись в 07:00 и будут работать до 22:00 по местному времени (с 08:00 до 23:00 по Москве). На выборах смогут проголосовать около 7,3 млн зарегистрированных избирателей.

Главными кандидатами на пост премьер-министра являются действующий премьер, 77-летний Биньямин Нетаньяху, баллотирующийся от правой партии "Ликуд", и бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 66-летний Гади Айзенкот.

Кнессет Израиль Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отменен запрет 2015 года на полеты над Ливией

Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

 Песков подтвердил разговор Путина с премьером Норвегии и президентом Финляндии

В Израиле начались парламентские выборы

 В Израиле начались парламентские выборы

Brent подешевела до $114,61 за баррель

Саудовская аравия сбила три ракеты и четыре БПЛА, запущенные хуситами

Что случилось этой ночью: вторник, 27 октября

Фондовые индексы США выросли вслед за акциями ИИ-компаний

 Фондовые индексы США выросли вслед за акциями ИИ-компаний

Трамп назвал Иран ответственным за начало конфликта с США

 Трамп назвал Иран ответственным за начало конфликта с США

Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет

 Кейн стал первым английским обладателем "Золотого мяча" за 25 лет

ВМС США нарастили группировку вблизи Ирана до более 20 боевых кораблей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3982 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12599 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 123 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов