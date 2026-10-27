Рекордное число избирателей принимает участие в парламентских выборах в Израиле

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Явка на выборах в Кнессет (парламент Израиля) на 10:00 местного времени (11:00 по Москве) составила рекордные с 1981 года 16,7%, сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на данные избиркома страны.

По данным комиссии, на избирательные участки к этому времени пришли около 1,2 млн человек.

Издание отмечает, что уже проголосовали председатель оппозиционной центристской партии "Яшар" Гади Айзенкот, лидер демократов Яир Голан, председатель ультраправой партии "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир и лидер левой несионистской партии "Хадаш" Юсеф Джабарин.

Во вторник в Израиле проходят выборы в Кнессет. Участки открылись в 07:00 и будут работать до 22:00 по местному времени (с 08:00 до 23:00 по Москве). На выборах смогут проголосовать около 7,3 млн зарегистрированных избирателей.

Главными кандидатами на пост премьер-министра являются действующий премьер, 77-летний Биньямин Нетаньяху, баллотирующийся от правой партии "Ликуд", и бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), 66-летний Гади Айзенкот.