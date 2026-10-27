Трамп планирует предложить смягчение требований к выбросам метана при добыче нефти и газа в США

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен представить план смягчения федеральных требований к выбросам метана при добыче нефти и газа, рассчитывая стимулировать внутреннее производство энергоресурсов и снизить издержки отрасли, пишет Bloomberg со ссылкой на представителя администрации.

Ожидается, что Трамп объявит о предлагаемом пересмотре нормативов во вторник на митинге в Лаббоке (штат Техас) в рамках кампании промежуточных выборов.

Техас является нефтедобывающим штатом номер один в США, и нефтяная промышленность лоббировала в Белом доме смягчение некоторых требований, направленных на ограничение выбросов метана – самого сильного парникового газа, напоминает агентство.

Эти изменения планируются в связи с тем, что Трамп стремится развеять опасения избирателей по поводу повышения цен на нефть, бензин и дизельное топливо, вызванного конфликтом между Россией и Украиной и войной США против Ирана, уточняет Bloomberg.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) намерено пересмотреть требования, принятые при администрации бывшего американского президента Джо Байдена. Они предусматривают замену оборудования, подверженного утечкам, и регулярные проверки скважин и других объектов нефтегазовой инфраструктуры на предмет выбросов газа. В частности, предлагается предоставить дополнительные послабления малодебитным скважинам, добывающим не более 15 баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По словам главы EPA Ли Зельдина, планируемая мера снимет "ненужное бремя", сдерживающее добычу нефти и газа, и снизит затраты американцев на отопление своих домов и использование автомобилей.

По данным Bloomberg, около 79% из примерно 1 млн нефтяных и газовых скважин в США относятся к категории малодебитных. Вместе с тем бывшие сотрудники EPA и экологические организации предупреждают, что такие объекты могут оставаться значительным источником выбросов метана, и любое отступление от федеральных требований приведет к еще большей нагрузке на окружающую среду, влияющей на глобальное потепление.

Метан является ключевым компонентом природного газа, что само по себе делает его ценным источником энергии. По сравнению с углекислым газом, метан обладает примерно в 80 раз более высоким потенциалом в сфере глобального потепления в течение первых 20 лет после выброса в атмосферу. Концентрация метана в атмосфере более чем удвоилась по сравнению с доиндустриальными временами, напоминает агентство.

План американского президента также предусматривает отмену программы Methane Super Emitter, в рамках которой одобренные государством сторонние организации, включая коммерческие компании и некоммерческие структуры, выявляли и сообщали о крупных выбросах метана. EPA приостановило реализацию программы в прошлом году и теперь намерено обосновать ее отмену.

Кроме того, администрация Трампа предложит смягчить требования к поэтапному отказу от регулярного сжигания попутного газа на нефтяных скважинах. По оценкам EPA, меры, принятые при Байдене, в совокупности позволили бы избежать выбросов в объеме около 58 млн тонн в период с 2024-го по 2038 год и принесли бы чистую пользу для климата и озонового слоя в размере $98 млрд. Теперь в качестве основного метода сокращения выбросов предполагается установить сжигание ПНГ на уровне 95%. Агентство рассчитывает, что предлагаемые изменения в целом за счет снижения расходов на экологические требования позволят сэкономить около $45 млрд и увеличить добычу в США в 2027-2050 годах на 210 млн баррелей нефти и 1,41 трлн куб. футов природного газа.