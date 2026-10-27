Премьер Норвегии сказал, что всех союзников заранее оповестили о предстоящем разговоре с Путиным

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре во вторник заявил, что перед тем, как он и президент Финляндии Александр Стубб провели разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, все союзники Осло и Хельсинки получили соответствующее уведомление.

"Всех союзников информировали перед звонком Путину", - приводит Bloomberg слова премьера.

Он отметил, что разговор длился 90 минут. Премьер заявил о необходимости деэскалации ситуации на Украине, добавил, что позиция Осло совпадает с точкой зрения "коалиции желающих", которую возглавляют Великобритания и Франция.

Стёре заявил, что, по его мнению, Россия серьезно готовится к предстоящим в Абу-Даби переговорам.

Пресс-служба Кремля сообщила ранее во вторник, что Путин по просьбе финской и норвежской сторон провел телефонный разговор с президентом Финляндии Стуббом и премьер-министром Норвегии Стёре. "Проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стёре с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло", - говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, "собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий".