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Стубб и Стёре сообщили Путину о желании Зеленского переговорить с ним напрямую

Если Зеленский хочет прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, условия и безопасность будут обеспечены, заявил помощник президента РФ Ушаков

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщили ему о желании главы киевского режима Владимира Зеленского переговорить напрямую с российским президентом, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"И норвежский премьер, и президент Финляндии транслировали нашему президенту активную заинтересованность Зеленского переговорить напрямую с нашим руководителем", - сказал Ушаков в интервью ИС "Вести".

Президент РФ, как отметил Ушаков, напомнил Стуббу и Стере условия, на которых возможна его встреча с Зеленским.

"Наш начальник повторил, что если Зеленский хочет провести прямые переговоры, пусть приезжает в Москву, где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности", - сказал Ушаков.

Также, по словам помощника президента, с российской стороны было подчеркнуто, что контакт на уровне руководителей Украины и России имеет смысл после того, как переговорный процесс закончится выработкой документа в контексте долгосрочного урегулирования.

"Будут выработаны какие-то документы в контексте долгосрочного урегулирования на Украине и после этого лидеры двух стран могли бы встретиться. Переговорщики были бы готовы им доложить документы, а лидеры, в свою очередь, были бы готовы их подписать", - пояснил помощник президента РФ.

Юрий Ушаков Владимир Путин Владимир Зеленский
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