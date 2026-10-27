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Суд в Гамбурге отклонил запрос о прекращении дела о подрыве "Северных потоков"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Высший земельный суд Гамбурга во вторник принял решение продолжить процесс по делу о подрыве газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", сообщает агентство ЭФЭ.

Суд отклонил поданный ранее запрос защиты обвиняемого по этому делу гражданина Украины Сергея Кузнецова о прекращении дела. Его команда настаивала на том, что подзащитному, как бывшему военному, запрещено разглашать военную тайну, и соответственно он не может давать показания, так как в противном случае ему грозит "суровое наказание" на Украине.

Однако судья Анна Майер-Геринг во вторник заявила, что, "согласно немецкому законодательству, подсудимый не ограничен в своей защите".

Отмечается, что далее в суде выступит эксперт Управления по уголовным расследованиям, который расскажет о нанесенном ущербе газопроводам и возможных причинах взрывов.

В августе 2025 года прокуратура ФРГ сообщила о задержании Кузнецова в Италии. Спустя месяц суд в Италии постановил экстрадировать Кузнецова в Германию, где его арестовали.

Во время экстрадиции из Италии в частном телефонном разговоре Кузнецов признался, что на момент операции служил в вооруженных силах Украины и работал на службу безопасности этой страны. По данным ZDF, доказательства его вины являются неопровержимыми благодаря собственным заявлениям задержанного, сделанным в телефонных разговорах при его экстрадиции из Италии.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" произошли в сентябре 2022 года недалеко от острова Борнхольм. В результате были повреждены три из четырех ниток трубопроводов. "Северный поток-1" на тот момент был основным маршрутом поставок российского газа в Германию, а "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию.

Гамбург Северный поток Украина Германия
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