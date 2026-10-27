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Президент Финляндии считает, что мир на Украине через молчание достигнут не будет

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что без соответствующих контактов мир на Украине достигнут не будет.

"На данный момент мир не будет достигнут через молчание", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Стубб описал разговор с президентом России Владимиром Путиным, который он провел вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, как "откровенный".

"Мы пытались помочь России всерьёз сесть за стол переговоров", - сказал Стубб, отметив, что звонок был подготовлен и с участием США, пишет газета Helsingin Sanomat.

Президент обосновал необходимость разговора с Россией тем, что "было сильное ощущение, что мирные переговоры проваливаются".

Стубб также отметил, что Норвегия и Финляндия консультируются с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что отношение последнего к звонку "было очень позитивным".

"Хорошо, что Россия готовится к предстоящей встрече в Абу-Даби. Главным вопросом на встрече, вероятно, будет долгосрочная безопасность", - сказал он.

На вопрос, что президент Финляндии и премьер-министр Норвегии передали главе России, Стубб ответил: "Главные вопросы связаны с миром, и с точки зрения Украины они не изменились. Самые важные вопросы включают регионы и экономику. Зеленский будет обсуждать регионы только наедине с Путиным. Это послание, которое мы передали".

"Второе сообщение касалось краткосрочных перемирий", - сказал Стубб. По его словам, они касаются энергетики, продовольственной безопасности, а также обмена людьми.

"В конце разговора была выражена открытость к продолжению обсуждения", - сказал Стубб.

Финляндия Украина Александр Стубб
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