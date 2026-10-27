США используют дизельную сделку как стимул для завершения конфликта на Украине

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Дизельная сделка США и РФ должна показать Москве, что она получит экономическую выгоду, если завершит конфликт на Украине, заявил во вторник глава Минэнерго США Крис Райт.

"Рассматривайте это как стимул завершить войну, который также помогает поставкам дизеля на мировые рынки", - сказал он в интервью CNBC, говоря о дизельной сделке.

По словам Райта, закупка дизеля у РФ является частью попыток добиться завершения конфликта на Украине или снижения его масштабов. Он назвал это "экономическим пряником", который показывает, что Москве надо "изменить свое поведение" ради получения реальной выгоды.

При этом министр отметил, что в настоящий момент Россия не может экспортировать дизель в больших количествах, так как, по его мнению, у самой Москвы его недостаточно.

Глава Минэнерго напомнил, что отмена санкций в отношении РФ является временной и касается исключительно дизеля.