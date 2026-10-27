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Министр энергетики США выступает за рост экспорта американского СПГ в Европу

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Европа столкнется с проблемами зимой, если в ближайшие месяцы не будет наращивать закупки газа, заявил во вторник министр энергетики США Крис Райт.

"Наращивание американских поставок позволит Европе отказаться от российского газа", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

При этом министр выразил обеспокоенность в связи с тем, что "запасы газа в Европе меньше, чем должны быть в момент приближения зимы".

"Если эта зима будет холодной, то Европе придется очень нелегко", - считает Райт.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 25 октября выросли до 74,92%, сообщила ранее во вторник ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE).

Это на 14,65 процентных пункта ниже, чем средний показатель на эту дату за последние пять лет.

За последние семь дней в среднем нетто-закачка составила 47 млн куб. м в сутки, что на 22,4% меньше среднего пятилетнего значения.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 110 млрд куб. м активного газа. На мировом рынке СПГ в совокупности Европа стала крупнейшим импортером.

США Европа Крис Райт
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