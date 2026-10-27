Трамп готов принять экс-кандидата в президенты Бразилии Флавиу Болсонару

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В администрации США знают о бегстве из Бразилии экс-кандидата в президенты Флавиу Болсонару и готовы предоставить ему убежище, сообщает во вторник бразильская газета "Фолья ди Сан-Паулу".

"Администрация Дональда Трампа в курсе того, что Болсонару направляется в США, и готова предоставить ему убежище", - говорится в статье со ссылкой на близкие к семье Болсонару источники.

По их информации, через несколько часов самолет с Болсонару на борту приземлится либо в Далласе, либо в Майами. Вместе с политиком путешествуют его жена и две дочери.

Согласно данным одного из собеседников издания, власти США участвовали в планировании бегства Болсонару из Бразилии.

Ранее газета сообщала, что решение бежать из Бразилии сенатор принял после поражения на выборах в воскресенье и после того, как судебные власти обязали его оставаться в стране и сдать паспорта - бразильский и итальянский.

Ранее во вторник СМИ Бразилии сообщили, что, по их данным, бывший кандидат в президенты покинул бразильскую территорию и находится в Аргентине, откуда собирается направиться в США.

Судья Верховного суда Бразилии Флавиу Дину во вторник постановил начать расследование возможного иностранного финансирования предвыборной кампании Болсонару.

Кроме того, Болсонару - фигурант двух уголовных дел, связанных с отмыванием денег и другими преступлениями. В феврале 2027 года истекает его мандат в сенате, после чего его можно будет привлечь к судебной ответственности, отмечают бразильские СМИ.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Болсонару не признал поражение: по его мнению, решение властей продлить время голосования спровоцировало ряд нарушений.