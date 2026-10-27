Экваториальная Гвинея просит больше российских инструкторов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого выразил заинтересованность в увеличении числа российских инструкторов в рамках работы по повышению квалификации военных специалистов страны.

"Благодарен (...) за сотрудничество в области подготовки и повышения квалификации военного персонала Экваториальной Гвинеи. И хотел бы попросить, господин президент, повысить количество инструкторов, особенно в том, что касается подготовки наших кадров. И если есть такая возможность, также укрепить потенциал в области того оснащения, которое у нас имеется, для того чтобы в будущем мы могли бы отразить любую атаку, которой могла бы подвергнуться Экваториальная Гвинея", - сказал Теодоро Обианг Мбасого на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.