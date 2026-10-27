Ливия придает большое значение развитию военного сотрудничества с Россией

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Ливия считает важным развивать сотрудничество с Россией в военной сфере и сфере безопасности, заявил председатель Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи.

"Мы также видим большую важность развития сотрудничества в военной сфере и в сфере безопасности, что позволит нам усилить и объединить наши профильные институты в нашей стране", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, Ливия заинтересована в продолжении контактов на уровне соответствующих представителей Генерального штаба, "причем это должны быть конкретные шаги, а не просто понимание".