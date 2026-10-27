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Кая Каллас положительно оценила ход голосования на выборах в Сербии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - ЕС принял к сведению предварительные выводы и заключения международной миссии по наблюдению за выборами 25 октября в Сербии, заявили глава дипломатии ЕС Кая Каллас и член Еврокомиссии по вопросам расширения союза Марта Кос.

Они отметили, что в состав этой комиссии вошли представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Европейского парламента, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"В своих предварительных выводах миссия отметила в целом эффективную организацию подготовки к выборам, а также положительно оценила ход голосования на подавляющем большинстве избирательных участков", - говорится в опубликованном вечером во вторник совместном заявлении высокопоставленных представителей ЕС.

В то же время, отмечается в документе, миссия указала, что избирательная среда была омрачена рядом негативных факторов: "правящая партия пользовалась необоснованными преимуществами, включая использование государственных ресурсов и явную предвзятость СМИ в свою пользу; имели место запугивание и давление на избирателей, кандидатов и представителей гражданского общества, а также препятствование проведению предвыборных мероприятий".

"Избиратели наделили будущее правительство серьезным мандатом на перемены. Мы рассчитываем, что этот мандат будет реализован на практике. Тот факт, что основные участники выборов оперативно признали их результаты, свидетельствует о приверженности демократическому процессу. Официальное утверждение итогов голосования должно открыть путь к упорядоченной передаче власти, а также к скорейшему формированию парламента и правительства, чтобы приступить к решению ключевых проблем, стоящих перед Сербией", - заявили Каллас и Кос.

По их словам, "свободные, честные и прозрачные выборы, соответствующие международным стандартам, - необходимое условие для функционирования демократических институтов и выполнения Сербией критериев для вступления в ЕС".

"Европейский союз готов к тесному сотрудничеству с новым правительством Сербии по фундаментальным аспектам процесса вступления в ЕС, в частности, по вопросам демократических критериев, независимости судебной системы и соблюдения основных прав, включая свободу СМИ. В будущем крайне важно снизить уровень поляризации общества, чтобы укрепить доверие граждан и преодолеть существующие разногласия. ЕС готов оказать поддержку в проведении реформ, превратив их в новые возможности для народа Сербии", - подчеркивается в заявлении.

ЕС Кая Каллас Сербия
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