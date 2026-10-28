Президент Казахстана выступит с посланием народу страны
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду обратится с ежегодным посланием к народу страны.
Ранее Токаев сообщил, что планирует выступить с посланием 28 октября в первой половине дня. "Работаю над текстом данного важного документа", - написал Токаев неделю назад в соцсети Х.
В своем ежегодном послании народу президент ставит цели и задачи на предстоящий период.
Выступление президента состоится на заседании курултая (однопалатного парламента), назначенного на 11:00 (по местному времени).