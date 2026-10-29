Вэнс призвал Тегеран провести переговоры по ядерному вопросу

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс в послании секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи заявил, что Вашингтону необходимо обсудить с Тегераном ядерный вопрос, прежде чем возобновлять переговоры об остановке американских ударов по Ирану, сообщает в четверг Axios.

"Вэнс направил Резаи послание, в котором подчеркнул, что для возобновления переговоров об остановке американских ударов необходимо провести переговоры по ядерному вопросу", - заявил порталу американский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, президент США Дональд Трамп положительно отнесся к этому посланию. "Президент был в восторге от письма", - отметил собеседник Axios. При этом он не уточнил, когда оно было отправлено.

Как отмечает портал, для возобновления переговоров Тегеран требует в том числе прекращения американской морской блокады Ирана и разблокировки замороженных иранских активов. США, в свою очередь, хотят обсудить с Ираном ядерный вопрос, прежде чем смягчить санкции.

Ранее Трамп на вопрос журналистов о письме Вэнса заявил, что в нем говорилось о поставке медикаментов в Иран. "По сути речь идет о доставке медикаментов, чтобы помочь людям, которым плохо", - отметил президент.