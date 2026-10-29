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В КСИР заявили о подрыве трех танкеров на минах в Ормузском проливе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что в Ормузском проливе на мины налетели три танкера, шедшие по не согласованному с Тегераном маршруту.

"В течение суток три танкера, нарушившие правила, подорвались, натолкнувшись на мины, и загорелись при прохождении по несанкционированному южному маршруту в Ормузском проливе", - приводит агентство "Тасним" заявление пресс-службы ВМС КСИР.

По ее данным, моряки оставили поврежденные суда.

Как заявили в КСИР, экипажи танкеров отключили системы связи и игнорировали предупреждения иранских военных, пока не налетели на мины.

Хроника 28 февраля – 29 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Ормузский пролив
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