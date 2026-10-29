КСИР заявил об успешном перехвате и посадке американского беспилотника MQM-170

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции объявил о перехвате управления американским беспилотником MQM-170 над западной частью Ормузского пролива, передает ISNA.

"Подразделение радиоэлектронной борьбы ВМС КСИР успешно перехватило беспилотник США MQM-170 в западной части Ормузского пролива (...) и взяло под контроль систему управления БПЛА", - заявил КСИР.

Подразделение КСИР после обнаружения и идентификации дрона "выполнило его успешную посадку".

Ранее 29 октября ВМС КСИР заявляли о перехвате и уничтожении американского беспилотника MQ-1 над Ормузским проливом недалеко от иранского города Сирик.