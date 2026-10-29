СМИ сообщило о стремлении Трампа к временному мирному соглашению с Ираном

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пока не отказывается от дипломатии в ситуации с Ираном, хотя готов вновь пойти на военные меры, сообщает Semafor со ссылкой на сотрудника президентской администрации.

По его словам, Трамп хочет дать дипломатии еще один шанс и его администрация ведет переговоры, в фокусе внимания которых - временное мирное соглашение. Однако остается много препятствий, мешающих развитию инициативы", - информирует портал.

Если дипломатия потерпит неудачу, военные США готовы возобновить боевые операции. "Все что им нужно - приказ президента", - заверил собеседник портала.

По данным Semafor, многие в администрации США настроены скептически в отношении перспектив возобновления боевых действий против Ирана. Источник пояснил, что "наиболее открыт" к наращиванию военной кампании Трамп, однако и у него есть сомнения в отношении такого варианта действий.