Поиск

Среди приоритетов новых властей Сербии находятся контакты с РФ и США по вопросам энергоснабжения

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Представители "Студенческого списка", победившего на прошедших в воскресенье в Сербии парламентских выборах, уже определили для себя приоритеты, среди которых контакты с США и Россией относительно компании NIS, сообщил в четверг сербскому журналу НИН один из основателей этого политического объединения Радомир Сайчич.

"Наши делегации проведут переговоры в Вашингтоне (по истечении срока действия решения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США о временной приостановке санкций в отношении компании NIS - ИФ) и для обсуждения долгосрочных договоренностей в Москве по газовому соглашению", - сказал Сайчич.

По его словам, у "Студенческого списка" уже есть программа на ближайшее будущее: "Программа существует... В первые 30 дней будет обеспечена стабильность курса динара, регулярные выплаты заработной платы и пенсий, а также энергоснабжение, включая нефте-, газоснабжение и функционирование Сербской электроэнергетической компании".

США NIS Сербия Студенческий список
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Всеобщая воинская повинность будет введена в Литве с 2032 года

 Всеобщая воинская повинность будет введена в Литве с 2032 года

Еврокомиссар по энергетике спрогнозировал тяжелую зиму для граждан и предприятий ЕС

 Еврокомиссар по энергетике спрогнозировал тяжелую зиму для граждан и предприятий ЕС

Ушаков назвал дезинформацией сообщение FT об "исторической лекции" Путина Стуббу и Стёре

 Ушаков назвал дезинформацией сообщение FT об "исторической лекции" Путина Стуббу и Стёре

Путин обвинил страны Запада в "разрушении ливийской государственности"

 Путин обвинил страны Запада в "разрушении ливийской государственности"

Делегации России и Украины встретились в аэропорту Гомеля

Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-1 над Ормузским проливом

Хакеры раскрыли личности тысяч сотрудников министерства внутренней безопасности США

КНДР запустила более десятка баллистических ракет в сторону Японского моря

Что случилось этой ночью: четверг, 29 октября

Хегсет уволил главного специалиста Пентагона по планированию Сильвию

 Хегсет уволил главного специалиста Пентагона по планированию Сильвию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12644 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 126 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3997 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов