Среди приоритетов новых властей Сербии находятся контакты с РФ и США по вопросам энергоснабжения

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Представители "Студенческого списка", победившего на прошедших в воскресенье в Сербии парламентских выборах, уже определили для себя приоритеты, среди которых контакты с США и Россией относительно компании NIS, сообщил в четверг сербскому журналу НИН один из основателей этого политического объединения Радомир Сайчич.

"Наши делегации проведут переговоры в Вашингтоне (по истечении срока действия решения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США о временной приостановке санкций в отношении компании NIS - ИФ) и для обсуждения долгосрочных договоренностей в Москве по газовому соглашению", - сказал Сайчич.

По его словам, у "Студенческого списка" уже есть программа на ближайшее будущее: "Программа существует... В первые 30 дней будет обеспечена стабильность курса динара, регулярные выплаты заработной платы и пенсий, а также энергоснабжение, включая нефте-, газоснабжение и функционирование Сербской электроэнергетической компании".