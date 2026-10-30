FT назвала наиболее вероятных европейских участников переговоров по Украине

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - США придерживаются мнения, что Франция, Германия и Великобритания ("формат E3") с наибольшей вероятностью могут участвовать в переговорах по решению кризиса на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Четыре европейских дипломата заявили изданию, что США и Украина видят "формат E3" в качестве наиболее вероятной группы для роли в переговорах. По словам собеседников газеты, перспективы того, что три наиболее влиятельные страны Европы будут представлять всей континент, могут вызвать отчуждение у более малых европейских государств.

Один из собеседников FT рассказал, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Киев в сентябре договорились с украинскими властями о представительстве за счет E3 Европы. Однако в европейских странах не все согласны с данным подходом.

"На данный момент мы придерживаемся E3. В какой-то момент, в очень серьезных переговорах - от них мы далеко - о членстве Украины в ЕС и снятии санкций, европейские институты должны будут участвовать", - отметил источник газеты.

При этом, напоминает издание, телефонный звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре президенту Владимиру Путину вызвал неоднозначную реакцию в Европе. В пресс-релизе канцелярии финского лидера, посвященному переговорам, отмечалось, что Стубб и Стёре представляли лишь Финляндию и Норвегию.

"Прежде чем говорить о выборе нашего представителя, нам нужно место за столом переговоров", - заявил FT один из европейских дипломатов, утверждая, что Россия не желает такого для Европы.

Стубб и Стёре 27 октября провели с Путиным телефонный разговор, в котором обсудили украинское урегулирование. 28 октября Politico со ссылкой на источники сообщило, что власти некоторых стран Евросоюза раскритиковали этот телефонный разговор. Недовольство выразили, в частности, в Риме: источник в правительстве страны заявил, что звонок показал неспособность ЕС выбрать единого переговорщика. В Италии заявили о необходимости как можно скорее подобрать такого человека.

Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что в настоящий момент речи о том, чтобы рассматривать Стубба и Стёре в качестве переговорщиков от Европы на переговорах по ситуации на Украине, не идет; сейчас есть договоренность о возобновлении трехсторонних консультаций Россия - США - Украина на уровне представителей стран.