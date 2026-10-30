Токаев предложил включить Россию в состав Организации тюркских государств

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре включить Россию в состав объединения.

"В целях повышения авторитета нашей Организации было бы правильным и справедливым решением положительно отнестись к намерению России и предложить ей присоединиться к этому формату либо участвовать в деятельности ОТГ в качестве наблюдателя", - сказал Токаев, выступая на саммите ОТГ в Анкаре.

Глава Казахстана отметил, что Россия, будучи крупной державой, веками поддерживает тесные связи с тюркским миром.

"На территории этой страны исторически проживают представители многих тюркских народов. В настоящее время Россия продвигает проект "Алтай - колыбель тюркской цивилизации", который Казахстан поддерживает. Немало слов в русском языке имеет тюркское происхождение. В целом, если бы Россия стала частью тюркских стран, то есть нашей Организации, это принесло бы пользу всем нашим государствам", - подчеркнул Токаев.