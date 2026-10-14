Шесть россиян пострадали в ДТП в турецкой Антальe

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Микроавтобус с туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья на трассе Коркутели - Фетхие, пострадали девять человек, из них шестеро - граждане России, сообщают в среду турецкие СМИ.

Авария произошла около полудня в районе населенного пункта Юкарыкарман. Микроавтобус, в котором находились шестеро граждан России и трое граждан Турции, съехал с трассы и опрокинулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

По данным СМИ, пассажиры получили легкие травмы, угрозы для жизни нет. Пострадавшие доставлены на машинах скорой помощи в больницу Коркутели.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что уточняют, были ли среди россиян организованные туристы и нужна ли им помощь страховых компаний и туроператоров.