Испанская оппозиция требует отставки главы Минтранса из-за столкновения поездов

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Лидер оппозиционной "Народной партии" Испании Альберто Нуньес Фейхоо потребовал отставки министра транспорта Оскара Пуэнте в связи с катастрофой на железной дороге, сообщает в пятницу The Guardian.

"Тот, кто не справился со своими обязанностями по надлежащему управлению министерством транспорта, должен понести ответственность за последствия", - сказал председатель партии.

Фейхоо обвинил правительство в том, что оно не уделяет должного внимания безопасности транспортной системы страны.

Поддержала его и Ада Колау - экс-мэр Барселоны, лидер не входящей в нынешнее испанское правительство левой коалиции "Широкий фронт".

"Мы не собираемся спорить о том, должна ли эта отставка состояться сегодня, завтра или послезавтра. Но это должно произойти как можно скорее", - заявила она.

В свою очередь, Пуэнте заявил, что не планирует уходить в отставку.

Катастрофа произошла в среду неподалеку от станции Урда (провинция Толедо в автономном сообществе Кастилия-Ла Манча). Два поезда столкнулись, после чего несколько вагонов рухнули с насыпи. По последним данным, в аварии погибли 69 человек, еще 70 числятся пропавшими без вести. Всего из-за инцидента госпитализировали 110 человек, 71 из них уже выписан из больницы.

Пуэнте сообщил, что причиной столкновения стал сбой в системе железнодорожной сигнализации. Система дала сигнал к остановке поездов, однако через некоторое время одному из поездов по ошибке поступил сигнал к возобновлению движения.

Из-за катастрофы премьер-министр Испании Педро Санчес объявил трехдневный национальный траур.